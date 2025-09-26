Trote, barbi, cavedani, lasche, ghiozzi, carpe, ma anche i colossali pesci siluro. Sono centinaia gli esemplari di fauna ittica agonizzanti in queste ore lungo le sponde del Lamone nel tratto a valle della città. In coincidenza con il Ponte della Castellina, lungo la Ravegnana. Decine e decine di pesci, riversatisi a riva uno sull’altro, esalano gli ultimi respiri, mentre l’acqua, di colore nero e dall’odore nauseabondo, scivola minacciosa verso valle. La situazione è nota alle autorità: "Il depuratore di Formellino ha comunicato ad Arpae di aver subito un guasto che gli impedisce di trattare le acque in ingresso – specifica l’assessore all’Ambiente Luca Ortolani –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centinaia di pesci agonizzanti nel Lamone