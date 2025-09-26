Centinaia di agricoltori dall' Abruzzo a Bari contro i trafficanti di grano | Prezzo crollato e concorrenza sleale

Ci vogliono 2 euro per comprare oggi un chilo di pasta, ma agli agricoltori vanno solo 28 centesimi al chilo per il grano che è servito a produrlo. Prezzi bassissimi e una concorrenza sleale quella dei “trafficanti di grano” contro cui oggi, in tutta Italia, in migliaia sono scesi in piazza per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

