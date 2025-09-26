Centinaia di agricoltori dall' Abruzzo a Bari contro i trafficanti di grano | Prezzo crollato e concorrenza sleale
Ci vogliono 2 euro per comprare oggi un chilo di pasta, ma agli agricoltori vanno solo 28 centesimi al chilo per il grano che è servito a produrlo. Prezzi bassissimi e una concorrenza sleale quella dei “trafficanti di grano” contro cui oggi, in tutta Italia, in migliaia sono scesi in piazza per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Il popolo del grano alza la voce! Venerdì 26 settembre, dalle 10.30, centinaia di agricoltori Coldiretti invaderanno Firenze per difendere il grano italiano dalle speculazioni e dalle importazioni truccate che fanno crollare i prezzi sotto i costi di produzione.
Siamo stati eletti per difendere i nostri agricoltori, ascoltiamo i loro dubbi sul Trattato Ue-Mercosur. Siamo pur sempre l'Europa, uno dei mercati più grandi ed importanti del mondo. Non ti vai a cercare mercati alternativi calando le braghe.
Coldiretti Abruzzo, cerealicoltori a Bari per dire basta ai trafficanti di grano - Ci sono centinaia di abruzzesi tra i ventimila agricoltori della Coldiretti scesi in piazza questa mattina, da Nord a Sud.
