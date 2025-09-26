Centauro precipita in un burrone in Sardegna addio a Aimo Saetti

Modenatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di ieri un motociclista modenese ha perso la vita durante una vacanza in Sardegna. La tragedia si è consumata lungo la strada provinciale 49, la litoranea che collega Alghero a Bosa e che rappresenta una meta fissa sull'isola soprattutto per chi viaggia in moto. Il 62enne. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centauro - precipita

centauro precipita burrone sardegnaVola nel burrone con la moto e muore sulla Alghero-Bosa - Incidente stradale questo pomeriggio sulla provinciale 49 la litoranea Alghero- ansa.it scrive

centauro precipita burrone sardegnaCon la moto in un burrone sulla Alghero – Bosa: chi è la vittima - Bosa Si chiamava Aimo Saetti, il motociclista 62enne di Modena rimasto vittima di un incidente stradale nel pomeriggio di oggi 26 settembre. Da lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Centauro Precipita Burrone Sardegna