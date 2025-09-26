Centauro precipita in un burrone in Sardegna addio a Aimo Saetti

Nel primo pomeriggio di ieri un motociclista modenese ha perso la vita durante una vacanza in Sardegna. La tragedia si è consumata lungo la strada provinciale 49, la litoranea che collega Alghero a Bosa e che rappresenta una meta fissa sull'isola soprattutto per chi viaggia in moto. Il 62enne. 🔗 Leggi su Modenatoday.it