Centauro precipita in un burrone in Sardegna addio a Aimo Saetti
Nel primo pomeriggio di ieri un motociclista modenese ha perso la vita durante una vacanza in Sardegna. La tragedia si è consumata lungo la strada provinciale 49, la litoranea che collega Alghero a Bosa e che rappresenta una meta fissa sull'isola soprattutto per chi viaggia in moto. Il 62enne. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Vola nel burrone con la moto e muore sulla Alghero-Bosa - Incidente stradale questo pomeriggio sulla provinciale 49 la litoranea Alghero- ansa.it scrive
Con la moto in un burrone sulla Alghero – Bosa: chi è la vittima - Bosa Si chiamava Aimo Saetti, il motociclista 62enne di Modena rimasto vittima di un incidente stradale nel pomeriggio di oggi 26 settembre. Da lanuovasardegna.it