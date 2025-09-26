Censimento della popolazione carpigiana

Lunedì 6 ottobre prenderà il via anche a Carpi, come in tutta Italia, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che quest’anno coinvolgerà complessivamente circa un milione e mezzo di famiglie e individui residenti in 2.533 Comuni (poco meno di un terzo del totale). A Carpi, il censimento riguarderà 1.048 famiglie (sulle oltre 33.600 complessive) e 262 individui e sarà articolato in tre diverse indagini: una che raccoglie le informazioni demografiche e socio-economiche, una per indagare le modalità di utilizzo degli alloggi associati agli individui campionati sulla base dei segnali di vita amministrativi (in sostanza si campionano le persone che risultano su più alloggi), una che riguarda le caratteristiche delle abitazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

