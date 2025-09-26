Cena solidale dell' Accri con delitto

Triesteprima.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Accri – Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale vi invita, con amici e parenti, alla cena solidale con delitto. A sostegno del progetto “Sicurezza alimentare” per 400 famiglie in Ciad. Sabato 18 ottobre alle 19.30, al Pub Skala di Gropada 82, TriesteLa quota comprende la cena e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cena - solidale

ORGANIZZATA DALLO SPONSOR ROSSI DI "24 SRL». La Vis va in "gol» al Salesi: cena solidale per i bambini

Sociale, la Filca Cisl organizza cena solidale per i bambini della Casa del Sorriso

Food truck solidale: a Padova la cena arriva in strada

Cena di ruolocon delitto - SARÀ una cena per niente tranquilla quella di sabato 2 febbraio (ore 21) al ristorante Mentelocale Disopra, a Palazzo Ducale. Da ilsecoloxix.it

Tutti a cena in piazza per l'emporio solidale di Viterbo - Presentata questa mattina nella sala consiliare del Comune di Viterbo, la sesta edizione di "A cena insieme, il sapore della solidarietà", la manifestazione ideata dall'associazione Viterbo con amore, ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cena Solidale Accri Delitto