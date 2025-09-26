Celebrazioni della Quattro giornate il 25 strade chiuse e divieti di sosta | i dettagli

Domenica 28 settembre Napoli celebra l’82mo anniversario delle Quattro Giornate e, per consentire lo svolgimento delle cerimonie, il Comune ha disposto modifiche temporanee alla viabilità.Ci sarà divieto di transito dalle 10 fino a cessate esigenze in via Pessina, piazza Dante, via Toledo, via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

