Nell’82° anniversario dell’Eccidio di Cefalonia, oggi alle 17 al Cinema S. Spirito (via della Resistenza,7) incontro e proiezione del documentario di Serena Nono “Nessuno ha il diritto di obbedire”, storia di Erminio Bolpin, appartenente alla divisione Acqui, disperso a Cefalonia nel settembre 1943. Introduzione storica di Andrea Baravelli, interventi di Piero Stefani, Giuseppe Scandurra, Alfredo Morelli, Roberto Cassoli, della regista Serena Nono, di Paola Bigatto e Alberto Bolpin figlio di Erminio. Coordina Anna Quarzi. L’evento è promosso da Istituto di Storia Contemporanea, Laboratorio Studi Urbani, Anpi sezione di Ferrara, Accademia Teatrale Carlo Goldoni, Associazione Divisione Acqui - Sezione Venezia-Padova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cefalonia e Divisione Acqui, il racconto in un documentario

