Cede un tratto della banchina | limitazioni alla viabilità su via Lungolinea Pio VI

Latinatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il cedimento di un tratto della banchina nei pressi del parcheggio Sirio, a Terracina, cambia la viabilità su via Lungolinea Pio VI. Il cedimento risale alla giornata di martedì e il sindaco Francesco Giannetti ha immediatamente riunito una task force, con il vicesindaco e assessore ai. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: cede - tratto

