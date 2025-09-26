Cede un tratto della banchina | limitazioni alla viabilità su via Lungolinea Pio VI
Dopo il cedimento di un tratto della banchina nei pressi del parcheggio Sirio, a Terracina, cambia la viabilità su via Lungolinea Pio VI. Il cedimento risale alla giornata di martedì e il sindaco Francesco Giannetti ha immediatamente riunito una task force, con il vicesindaco e assessore ai. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Voragine in strada, cede l'asfalto in via Mentana: tratto chiuso
Cede la strada a Monza, tratto chiuso e deviazioni per autobus: cosa cambia
Cede la strada a Monza, tratto chiuso e deviazioni per autobus: cosa cambia
EMERGENZA IDRICA AD ANAGNI Nuovo guasto in via Osteria della Fontana! Dopo la prima rottura, un altro tratto dell'impianto cede a solo 1 km di distanza. La situazione è critica: l'acqua fuoriesce pericolosamente vicino all'Autostrada del Sole e al me