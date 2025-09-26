Cecilia Rodriguez | Nessun allontanamento con Belen e Ignazio non c’entra
Cecilia Rodriguez ha fatto chiarezza una volta per tutte sui rumors che da mesi circolano su un presunto allontanamento dalla sorella Belen. In realtà lo aveva già fatto qualche settimana a fa a Verissimo ma davanti all’insistenza di alcuni follower (e più di qualche hater) ha deciso di mettere a tacere definitivamente le malelingue. Spiegando anche perché al pranzo di compleanno dell’ex moglie di Stefano De Martino non era presente il cognato Ignazio Moser, legato dal 2017 a Chechu. Cecilia Rodriguez e Belen hanno litigato? La verità a galla. Intercettata da Fanpage alla Milano Fashion Week durante la sfilata di Roberto Cavalli, Cecilia Rodriguez ha smentito ancora una volta la presunte lite con la sorella Belen. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: cecilia - rodriguez
Buongiorno da Cecilia Rodriguez - facebook.com Vai su Facebook
Cecilia ha condiviso una storia con uno stendino su cui sono appesi vestitini e calzini da neonato #CeciliaRodríguez #IgnazioMoser - X Vai su X
