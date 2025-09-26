Cecilia Rodriguez | Nessun allontanamento con Belen e Ignazio non c’entra

Dilei.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cecilia Rodriguez ha fatto chiarezza una volta per tutte sui rumors che da mesi circolano su un presunto allontanamento dalla sorella Belen. In realtà lo aveva già fatto qualche settimana a fa a Verissimo ma davanti all’insistenza di alcuni follower (e più di qualche hater) ha deciso di mettere a tacere definitivamente le malelingue. Spiegando anche perché al pranzo di compleanno dell’ex moglie di Stefano De Martino non era presente il cognato Ignazio Moser, legato dal 2017 a Chechu. Cecilia Rodriguez e Belen hanno litigato? La verità a galla. Intercettata da Fanpage alla Milano Fashion Week durante la sfilata di Roberto Cavalli, Cecilia Rodriguez ha smentito ancora una volta la presunte lite con la sorella Belen. 🔗 Leggi su Dilei.it

cecilia rodriguez nessun allontanamento con belen e ignazio non c8217entra

© Dilei.it - Cecilia Rodriguez: “Nessun allontanamento con Belen e Ignazio non c’entra”

In questa notizia si parla di: cecilia - rodriguez

Belen e Cecilia Rodriguez, “fatti gravi” che nessuno racconta? Le ultime indiscrezioni

Cecilia Rodriguez e l’eleganza della gravidanza

Un weekend di lusso in Toscana: il soggiorno di Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser

cecilia rodriguez nessun allontanamentoCecilia Rodriguez rompe il silenzio: “Nessun allontanamento con Belen e Ignazio non c’entra” - Negli ultimi mesi il gossip ha acceso i riflettori sulla famiglia Rodriguez, alimentando voci insistenti su un presunto allontanamento tra le sorelle Cecilia e Belén. Si legge su comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Cecilia Rodriguez Nessun Allontanamento