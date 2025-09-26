Ceccano | domenica in Piazza del Municipio il World Cleanup Day 2025

Domenica 28 settembre anche Ceccano sarà protagonista del World Cleanup Day, la più grande azione civica globale dedicata alla cura dell’ambiente e degli spazi urbani.L’appuntamento è fissato alle ore 8:00 in Piazza del Municipio, da cui prenderà il via una mattinata di pulizia e rigenerazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: ceccano - domenica

Ceccano – Domenica in Piazza del Municipio il World Cleanup Day 2025 Domenica 28 | http://tg24.info | https://tg24.info/ceccano-domenica-in-piazza-del-municipio-il-world-cleanup-day-2025/?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=tg24inf - X Vai su X

Torna la Camminata in Rosa.. * Ceccano (FR) * Domenica 12 ottobre – ritrovo alle ore 10:00 piazza municipio * Con una donazione riceverai la maglietta che sostiene la ricerca Anche quest’anno, torna la Camminata Rosa,l’iniziativa dedicata - facebook.com Vai su Facebook

C.Fiorentino, Piazza del Municipio senza auto nei giorni festivi - “Piazza del Municipio e il suo Loggiato che si affaccia sulla Val di Chio sono molto belli così e le macchine, almeno la domenica che gli uffici adiacenti sono chiusi, non possono e non devono sostare ... Riporta lanazione.it

Torino, 'Piazza Palestina' si sposta davanti al Municipio - Da questa mattina il presidio fisso per Gaza che da alcuni mesi si trova in piazza Castello, si è spostato davanti al municipio, dove già ieri era ... Scrive ansa.it