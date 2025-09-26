Ceccano | domenica in Piazza del Municipio il World Cleanup Day 2025

Frosinonetoday.it | 26 set 2025

Domenica 28 settembre anche Ceccano sarà protagonista del World Cleanup Day, la più grande azione civica globale dedicata alla cura dell’ambiente e degli spazi urbani.L’appuntamento è fissato alle ore 8:00 in Piazza del Municipio, da cui prenderà il via una mattinata di pulizia e rigenerazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

ceccano - domenica

