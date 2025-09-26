C’è Inter-Cremonese al Meazza ma i tifosi grigiorossi la guarderanno in tv | il prefetto di Milano vieta la vendita dei biglietti

Ilgiorno.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cremona, 26 settembre 2025 –  Divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Cremona – ma il provvedimento è esteso anche, evidentemente, al resto del territorio provinciale – per la partita Inter-Cremonese in programma a San Siro il prossimo 4 ottobre. Ieri, giovedì 25 settembre,  il prefetto Claudio Sgaraglia  ha firmato il provvedimento dopo la decisione presa durante la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza del giorno prima, sentito il questore Bruno Megale.  Si tratta di una scelta che di fatto arriva dopo gli scontri fra tifosi di Cremonese e Parma prima della partita a Cremona di domenica scorsa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

