Cdp piovono richieste sullo Yankee Bond per spingere l' export
Dopo Enel, anche Cdp incassa una super domanda nel collocamento di un bond Oltreoceano. È l'effetto a cascata della promozione del rating italiano ad attirare gli investitori verso il Paese e i suoi emittenti che possono dunque approfittare del momento favorevole per rifinanziarsi. «L'exploit del bond non è un episodio isolato, ma il segnale di un fattore più profondo: il rischio Italia oggi non pesa più come ieri», commenta al Giornale Gabriel Debach, market analyst di eToro. In particolare, Cdp ha lanciato con successo il suo terzo Yankee Bond, tornando sul mercato dei capitali statunitense con un'emissione da 1,5 miliardi di dollari destinata ad investitori istituzionali, residenti sia negli Stati Uniti che in altre geografie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
