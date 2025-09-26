CDA Juventus Ferrero non è sicuro di rimanere presidente | tre i nomi per il futuro
C’è già aria di tensione per il prossimo CDA della Juventus. Tante le novità, con il Consiglio di Amministrazione che passerà dagli attuali 8 membri a 15. Damien Comolli dovrebbe avere un ruolo centrale, ricoprendo il ruolo di amministratore delegato bianconero, oltre a rimanere sempre Direttore Generale. Chi fino a qualche giorno fa era sicuro di rimanere saldo nel suo ruolo di presidente era Gianluca Ferrero. Da qualche giorno sembrerebbe che la situazione sia cambiata, con Elkann che vorrebbe mettere al vertice della scala gerarchica bianconera un volto familiare ai tifosi. In tre sembrerebbero i favoriti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
