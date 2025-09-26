CdA Juve giornata rovente in casa bianconera | il board esaminerà il bilancio e potrebbe annunciare nuove nomine Tutti i dettagli

CdA Juve, ore decisive per il futuro del club: il board esamina il bilancio, attesa una forte riduzione della perdita. Comolli verso la carica di AD. Una giornata cruciale per il presente e il futuro della Juve, non sul campo ma nelle stanze dei bottoni. Oggi, venerdì 26 settembre, è infatti in programma l’attesissimo Consiglio di Amministrazione del club bianconero. Sul tavolo del board, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono due temi fondamentali: l’approvazione del bilancio della stagione 202425 e la possibile definizione di nuove, importanti nomine nell’organico societario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - CdA Juve, giornata rovente in casa bianconera: il board esaminerà il bilancio e potrebbe annunciare nuove nomine. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: juve - giornata

David Juve LIVE: il racconto della prima giornata del nuovo attaccante bianconero – FOTO e VIDEO

David Juve LIVE: il canadese è atterrato a Malpensa! Il racconto della prima giornata del nuovo attaccante bianconero – FOTO e VIDEO

David Juve LIVE: il canadese è al J Medical! Il racconto della prima giornata del nuovo attaccante bianconero – FOTO e VIDEO

ARBITRI GIORNATA 5 #SERIEA Como-Cremonese: Di Bello Juventus-Atalanta: Sozza Cagliari-Inter: Piccinini Sassuolo-Udinese: Perenzoni Pisa-Fiorentina: Manganiello Roma-Verona: Feliciani Lecce-Bologna: Fourneau Milan-Napoli: Chiffi Parma-Torino: C - X Vai su X

#NEXTMATCH Serie B Femminile 1ª Giornata Andata @b.f.stabia_official Domenica 28 Settembre 18:30 PalaLosito, Corato INGRESSO LIBERO #JuveTrani - facebook.com Vai su Facebook

CF - Juve, venerdi il CdA: perdite a bilancio contenute e possibili nuovi ingressi - Venerdi 26 settembre avrà luogo il CdA della Juventus, che, come riportato da "Calcio e Finanza", dovrebbe presentare diverse novità rispetto allo scorso anno: innanzitutto, ... Secondo tuttojuve.com

Juventus:| Primo cda nel nuovo stadio - Il nuovo stadio della Juventus non è ancora pronto, ma vivrà il suo primo vernissage tra qualche giorno. Come scrive calciomercato.com