Cda Juve approvato il bilancio al 30 giugno 2025 | perdita di 58,1 milioni ma in forte riduzione rispetto all’esercizio precedente Il comunicato ufficiale con tutti i dettagli legati anche all’aumento di capitale
Cda Juve, è stato approvato il bilancio al 30 giugno 2025: perdita di 58,1 milioni ma in riduzione rispetto all’esercizio precedente. Il comunicato. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso nota l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2025, con perdita di 58,1 milioni di euro. Di seguito riportato il comunicato ufficiale. COMUNICATO – «Approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2025, che evidenzia una perdita di € 58,1 milioni (€ 199,2 milioni al 30 giugno 2024), in forte riduzione rispetto all’esercizio precedente soprattutto grazie al ritorno alla partecipazione alla UEFA Champions League della Prima Squadra maschile e ai maggiori proventi da gestione diritti calciatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Cda Juve, approvato il bilancio al 30 giugno 2025: perdita di 58,1 milioni ma in forte riduzione rispetto all’esercizio precedente. Il comunicato ufficiale con tutti i dettagli
