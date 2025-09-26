In un’epoca segnata dal più rapido sviluppo tecnologico che si sia mai visto, dominato dalla crescente competizione nello scenario internazionale, l’Italia è chiamata a ripensare in fretta i propri modelli organizzativi e decisionali. E senza prescindere dalla madre di tutte le innovazioni, l’Intelligenza Artificiale. Istituzioni, pubblica amministrazione e imprese si trovano, mai come ora, ad affrontare cambiamenti profondi, che impongono una riflessione strategica sull’adozione dell’AI come leva per accelerare i processi, potenziare le competenze e generare vantaggio industriale e, dunque, economico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cavalcare la rivoluzione. Manuale di istruzioni per l’AI tra pubblico e privato