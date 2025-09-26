Cat’s Eye – scopri gli occhi di gatto su Disney+ dal 26 settembre

L’iconico anime Cat’s EyeOcchi di Gatto si prepara a tornare in una veste rinnovata, disponibile esclusivamente su Disney+ a partire dal 26 settembre 2025. Questa nuova produzione rappresenta un omaggio al celebre manga di Tsukasa H?j?, autore anche di titoli come City Hunter e Angel Heart. La serie ripropone le avventure delle tre sorelle Kisugi, reinterpretando con stile moderno e colonna sonora aggiornata uno dei più amati classici degli anni Ottanta. trama e ambientazione della serie rivisitata. le protagoniste e la loro doppia vita. La narrazione in dodici episodi segue le vicende di Hitomi, Rui e Ai Kisugi, tre sorelle che conducono una doppia vita: di giorno gestiscono il Cate’s Eye Café, mentre di notte si trasformano in eleganti ladre d’arte, specializzate in rapine ad alto rischio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

