Cat’s Eye – Occhi di Gatto | la nuova serie anime arriva in esclusiva su Disney+

Da oggi, venerdì 26 settembre, gli appassionati di anime possono finalmente godersi il ritorno di un classico intramontabile. La nuova serie anime Cat’s Eye – Occhi di Gatto è disponibile in esclusiva su Disney+, pronta a conquistare una nuova generazione e a riaccendere la nostalgia nei fan di lunga data con una rivisitazione emozionante del celebre manga. La trama: un ritorno alle origini per le sorelle ladre. La nuova serie, composta da dodici episodi, segue le vicende delle tre sorelle Hitomi, Rui e Ai. Di giorno, sono le affascinanti gestrici del Cat’s Eye Café, un locale molto popolare. Di notte, però, le tre si trasformano in un inafferrabile trio di ladre d’arte, famose per i loro colpi audaci, eseguiti con stile e precisione impeccabili. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Cat’s Eye – Occhi di Gatto: la nuova serie anime arriva in esclusiva su Disney+

In questa notizia si parla di: occhi - gatto

Lupo sbrana un gatto domestico sotto gli occhi del padrone

Chiara Frattesi, chi è l'influencer, modella e fidanzata di Geolier dagli occhi di gatto: il suo identikit beauty

Occhi di Gatto: il nuovo anime arriva su Disney+ a settembre con un cast stellare

Cat's Eye - Occhi di Gatto sarà disponibile da domani in esclusiva su #DisneyPlus. - X Vai su X

Rai 2 stasera non trasmetterà i nuovi episodi di Occhi di gatto per lasciare spazio al ricordo di Claudia Cardinale con una delle sue migliori interpretazioni: quella dell'ex prostituta Jill in C'era una volta il West di Sergio Leone - facebook.com Vai su Facebook

Il siero contorno occhi coreano al collagene che dona una sguardo riposato, fresco e senza rughe - Ci sono tante caratteristiche che rendono il contorno occhi una zona del viso particolarmente difficile da trattare: la pelle è molto sottile, c'è poco collagene, la circolazione linfatica e sanguigna ... Riporta vogue.it

Da Erborian, il contorno occhi coreano effetto “sguardo riposato” che vi farà dire addio al correttore - E potrete dire addio al correttore Sebbene sia uno dei cosmetici universalmente più utilizzati, ... Come scrive vogue.it