Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas 25 anni di matrimonio e doppio compleanno

Un amore senza tempo: 56 anni lei, 81 lui, Catherine Zeta Jones e Michael Douglas ne hanno trascorsi 25 insieme, e il 25 settembre hanno entrambi festeggiato il compleanno. Doppio compleanno per Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas. A celebrare la ricorrenza è stata proprio l’attrice, con una carrellata di foto su Instagram che ritrae la coppia durante gli anni e un intenso ritratto di Douglas: «Buon compleanno Michael! Condividere questo giorno speciale con te è un’esperienza unica nella vita », ha scritto Zeta-Jones. GUARDA LE FOTO Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, le foto social del loro amore. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, 25 anni di matrimonio e doppio compleanno

In questa notizia si parla di: catherine - zeta

Catherine Zeta-Jones interpreta Ophelia Frump, la nuova villain di Wednesday 3

Michael Douglas: «Non voglio essere uno di quelli che muore sul set. Ho smesso di recitare, ma non mi sento in pensione. Adoro veder lavorare mia moglie Catherine Zeta-Jones»

Michael Douglas: «Ho smesso di recitare perché non voglio essere uno di quelli che muore sul set. Adoro veder lavorare mia moglie Catherine Zeta-Jones»

In un mondo di colori, ho cercato l'anima di due volti, quelli di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, e li ho trovati nei pastelli. Un omaggio alla loro storia, che ha unito il mondo del cinema e un profondo amore. - Anna Maria Saponaro #ritratti #pastello #art - facebook.com Vai su Facebook

Tanti auguri a Catherine Zeta-Jones che oggi compie 56 anni. - X Vai su X

Catherine Zeta-Jones posa nuda come regalo di compleanno a Michael Douglas: «Dopo oltre 25 anni insieme non avevo altre idee» - La diva ha scelto un modo alternativo di fare gli auguri a suo marito che ha da poco festeggiato 80 anni Catherine Zeta- Lo riporta leggo.it

Catherine Zeta-Jones, red carpet di famiglia: sfila in abito leopardato con marito e figlio - I due attori sono l'esempio perfetto di un amore che non ha età: 53 anni lei e 78 lui, sono ... fanpage.it scrive