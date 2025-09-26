Catanzaro scoperte piantagioni di marijuana | avrebbero fruttato 3 milioni di euro
La guardia di finanza di Catanzaro ha scoperto vaste piantagioni di canapa indiana nei comuni di Tiriolo e Settingiano. Sequestrate oltre 1.300 piante, alte fino a due metri, occultate nella vegetazione e curate con sistemi di irrigazione e fototrappole. La marijuana, prossima alla raccolta, avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: catanzaro - scoperte
Azienda Zero taglia il supporto dei soccorritori, mentre a Cosenza si proroga il servizio. Vibo e Catanzaro restano scoperte: polemiche e allarmi dei medici - facebook.com Vai su Facebook
Maxi piantagione di marijuana: sequestrate oltre 1300 piante per un valore di 3 milioni di euro - Operazione congiunta della Guardia di Finanza di Catanzaro, Sezione Aerea di Lamezia Terme e Soccorso Alpino di Cosenza ... Si legge su quicosenza.it
Vasta piantagione di canapa indiana scoperta in Calabria - Avrebbe fruttato un illecito guadagno stimato in circa 3 milioni di euro. Segnala zoom24.it