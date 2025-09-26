Catanzaro scoperte piantagioni di marijuana | avrebbero fruttato 3 milioni di euro

La guardia di finanza di Catanzaro ha scoperto vaste piantagioni di canapa indiana nei comuni di Tiriolo e Settingiano. Sequestrate oltre 1.300 piante, alte fino a due metri, occultate nella vegetazione e curate con sistemi di irrigazione e fototrappole. La marijuana, prossima alla raccolta, avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

