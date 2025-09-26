Catania si candida a Capitale della Cultura 2028 | Progetto ben costruito e sostenuto dalla Regione

Cataniatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono qui per dare il mio sostegno convinto alla città, al sindaco e a tutti i catanesi. Catania merita la possibilità di diventare Capitale della Cultura 2028, ha tutti i numeri, ha una storia culturale di primo piano, oltre a una industriale di grande rilievo”. Lo ha detto il presidente della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: catania - candida

Catania capitale cultura 2028, presentata ufficialmente la candidatura - La candidatura è stata presentata ufficialmente nella Sala Vaccarini delle Biblioteche Riunite Civica e Ursino Recupero. Riporta blogsicilia.it

catania candida capitale culturaCatania si candida a Capitale della cultura 2028 - «Sono qui per dare il mio sostegno convinto alla città, al sindaco e a tutti i catanesi. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Catania Candida Capitale Cultura