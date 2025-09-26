Catania evade dai domiciliari per andare in discoteca | arrestato 19enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo dei Carabinieri. Durante un servizio mirato alla prevenzione dei reati, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno effettuato controlli all’interno di un locale notturno sul Viale Kennedy. Verso l’1:00 di notte, in abiti civili, i militari hanno deciso di identificare una comitiva di cinque giovani catanesi, di età compresa tra i 19 e i 35 anni. La scoperta della droga. Durante la perquisizione, alcuni ragazzi sono stati trovati con sostanze stupefacenti per uso personale. Nel trasferimento in un’area appartata, uno di loro ha lasciato cadere una busta contenente 20 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

