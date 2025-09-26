Castrocaro focus sulla pericolosità sociale | social codice rosso e maltrattamenti sugli animali
Un sabato mattina dedicato ad approfondire la correlazione fra due odiosi livelli di pericolosità sociale: il maltrattamento animale e la violenza di genere. Sarà questo il tema conduttore dell'importante seminario, giunto alla seconda edizione, che si svolgerà sabato dalle ore 9 alla sala. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: castrocaro - focus
A Castrocaro un focus sugli studentati universitari: confronto in Municipio
L'ingrediente segreto...siamo noi!!! Oggi l'Opera di Santa Teresa ha partecipato al pranzo "Tutti a tavola" organizzato da IKEA Rimini. L'iniziativa aveva come focus il tema della "tavola" come momento di convivialità e di condivisione. A tutti i clienti che - facebook.com Vai su Facebook
Castrocaro, la palestra tiene banco. Nuovo botta e risposta sui meriti - Anche dopo la riapertura, a ben sette anni dalla dichiarazione di inagibilità, la palestra comunale scolastica di Castrocaro Terme e Terra del Sole rimane al centro delle polemiche. Lo riporta msn.com