Castrocaro focus sulla pericolosità sociale | social codice rosso e maltrattamenti sugli animali

Forlitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sabato mattina dedicato ad approfondire la correlazione fra due odiosi livelli di pericolosità sociale: il maltrattamento animale e la violenza di genere. Sarà questo il tema conduttore dell'importante seminario, giunto alla seconda edizione, che si svolgerà sabato dalle ore 9 alla sala. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: castrocaro - focus

A Castrocaro un focus sugli studentati universitari: confronto in Municipio

Castrocaro, la palestra tiene banco. Nuovo botta e risposta sui meriti - Anche dopo la riapertura, a ben sette anni dalla dichiarazione di inagibilità, la palestra comunale scolastica di Castrocaro Terme e Terra del Sole rimane al centro delle polemiche. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Castrocaro Focus Pericolosit224 Sociale