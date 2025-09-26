Castro | Pronti per tutte le competizioni

BIRMINGHAM (Inghilterra) La traversa del Villa Park sta ancora tremando e quel rumore forse tormenterà per qualche giorno Santi Castro che, mani nei capelli, ha capito subito di aver fallito forse l’occasione più ghiotta per pareggiare i conti a Birmingham. Pur con questo spettro nella mente però, l’attaccante argentino ha visto una buona prestazione sottolineando la prestazione di carattere della squadra: "Abbiamo fatto una bella partita, sapevamo che cosa sarebbe significato venire qui. Nei primi minuti è stato difficile, in casa loro sapevano come giocare. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo e anche nel secondo tempo siamo entrati in campo bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

