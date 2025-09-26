Castello Episcopio | incontro tra il sindaco di Grottaglie e l’Arcivescovo di Taranto

Tarantini Time Quotidiano Si è svolto nella mattinata di mercoledì 24 settembre 2025, nella sede dell’Episcopio di Taranto, un nuovo incontro tra il sindaco della città di Grottaglie, Ciro D’Alò, e l’arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero. Le parti, impegnate ormai da diversi mesi in un dialogo costante, nell’incontro successivo alla sentenza del Tribunale di Taranto che impone la restituzione del Castello Episcopio all’Arcidiocesi di Taranto, sua legittima proprietaria, si sono confrontate, nuovamente, sul futuro dell’immobile. Riconoscendo l’importanza del Castello Episcopio per la comunità grottagliese, sotto il profilo storico-culturale e architettonico, il desiderio delle parti è di tutelare un bene della Curia che rappresenta un tratto identitario della comunità locale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

