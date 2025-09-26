Castello di Miasino verso la riapertura al pubblico entro l' inizio del 2027

26 set 2025

Potrà essere riaperto, e restituito alla comunità, entro l'inizio del 2027 il Castello di Miasino, confiscato alla mafia oltre 10 anni fa.A comunicarlo è stato l'assessore regionale Gian Luca Vignale al termine del sopralluogo al cantiere per la ristrutturazione dell'edificio che si è tenuto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

