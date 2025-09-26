Castelfidardo mister Cuccù lancia un grido d’allarme dopo l’ennesima sconfitta | Partiamo sempre con quattro under titolari Siamo troppo giovani per questo campionato Spero che la società intervenga al più presto

Domenica, al Mancini, contro l’Ancona, sarà giornata biancoverde. Biglietti in vendita al prezzo di 15 euro (non sono previste riduzioni). La società invita i propri sostenitori "ad acquistare i biglietti in prevendita per evitare evitare possibili code al botteghino il giorno della partita". La prevendita, già iniziata, terminerà domani. È attiva presso il Bar Tiffany, orari di apertura del bar, ma i tagliandi si possono acquistare anche presso la segreteria del Mancini (orari 15-19 oggi e dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 domani). A Notaresco intanto mercoledì è finita come a marzo. Con il Castelfidardo sconfitto di misura, sempre 1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

