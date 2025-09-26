Castel Volturno omicidio Mirti al Palma Rey | preso il complice dell’assassino Ha 16 anni

La Squadra Mobile di Caserta, in collaborazione con quella di Napoli e con il Commissariato di Giugliano-Villaricca, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un 16enne di Mugnano.

Nicola Mirti ucciso in spiaggia a 18 anni, c'è un altro arresto: è un 16enne, concorso in omicidio - La Polizia ha arrestato un 16enne del Napoletano per l'omicidio di Nicola Mirti a Castel Volturno: avrebbe aggredito il 18enne e aiutato Salvatore Sannino

