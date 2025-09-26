Castel Volturno omicidio Mirti al Palma Rey | preso il complice dell’assassino Ha 16 anni

Teleclubitalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Squadra Mobile di Caserta, in collaborazione con quella di Napoli e con il Commissariato di Giugliano-Villaricca, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un 16enne di Mugnano.   . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

castel volturno omicidio mirti al palma rey preso il complice dell8217assassino ha 16 anni

© Teleclubitalia.it - Castel Volturno, omicidio Mirti al Palma Rey: preso il complice dell’assassino. Ha 16 anni

In questa notizia si parla di: castel - volturno

Napoli, arriva De Bruyne: attesa per l'arrivo a Castel Volturno

“Nessun dialogo con Conte”: scoppia la bomba a Castel Volturno | L’attaccante ai ferri corti col mister

Dopo Varcaturo altri colpi del finto poliziotto tra Villa Literno e Castel Volturno

Nicola Mirti ucciso in spiaggia a 18 anni, c’è un altro arresto: è un 16enne, concorso in omicidio - La Polizia ha arrestato un 16enne del Napoletano per l'omicidio di Nicola Mirti a Castel Volturno: avrebbe aggredito il 18enne e aiutato Salvatore Sannino ... Da fanpage.it

Castel Volturno, bar su area in concessione: scattano i sigilli sul lido - Agenti di polizia, guardia di finanza e guardia costiera fanno irruzione al lido “Alta Marea” (nella foto) e invitano i bagnanti che si trovano nel bar e nel ristorante ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Castel Volturno Omicidio Mirti