Castel Sismondo s' illumina di rosso per la Giornata internazionale per l' eliminazione delle armi nucleari

Il Comune aderisce all'iniziativa promossa congiuntamente da ANCI e Croce Rossa Italiana in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione delle armi nucleari, che si celebra oggi, 26 settembre. Questa sera Castel Sismondo si illumina di colore rosso per ribadire simbolicamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

