Castagnata a Valmadrera

Leccotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Profumo di castagne arrosto, polenta fumante e note musicali nell'aria: torna a Valmadrera la tradizionale castagnata organizzata dal Corpo Musicale Santa Cecilia. L'appuntamento è fissato per sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 al parco di via Casnedi, con un ricco programma di sapori autunnali e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: castagnata - valmadrera

Castagnata a Valmadrera - Profumo di castagne arrosto, polenta fumante e note musicali nell'aria: torna a Valmadrera la tradizionale castagnata organizzata dal Corpo Musicale Santa Cecilia. Riporta leccotoday.it

Staffolo, è il giorno della Castagnata - Intrattenimento, degustazioni e castagne protagoniste nello storico borgo del Verdicchio. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Castagnata Valmadrera