Cassino presentazione del video In cammino da Montecassino a Gaeta Tra memoria e speranza
Al Teatro Manzoni di Cassino prende il via il ciclo "Le Unicittà 2025. Le Università in cammino!Venerdì 26 settembre 2025, ore 18:30, al Teatro Manzoni di Cassino (FR), presentazione del video “In cammino da Montecassino a Gaeta. Tra memoria e speranza” e del nuovo ciclo di iniziative culturali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: cassino - presentazione
Cassino, Presentazione del libro "Sogni in pigiama"
Collaborazione con Unicas per la conferenza stampa di presentazione della notte dei ricercatori presso il Museo Historiale di Cassino con gli alunni delle classi: 4A 5A 4 B 3C 3D Vai su Facebook