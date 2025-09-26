Cassino presentazione del video In cammino da Montecassino a Gaeta Tra memoria e speranza

Frosinonetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Manzoni di Cassino prende il via il ciclo "Le Unicittà 2025. Le Università in cammino!Venerdì 26 settembre 2025, ore 18:30, al Teatro Manzoni di Cassino (FR), presentazione del video “In cammino da Montecassino a Gaeta. Tra memoria e speranza” e del nuovo ciclo di iniziative culturali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

