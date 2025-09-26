Lorenzo Finn ha vinto la corsa in linea riservata agli under 23, laureandosi Campione del Mondo in maniera magistrale. L’azzurro, ha sfruttato al meglio il lavoro dei compagni di squadra e quando mancavano 37 chilometri ha attaccato di forza sulla Cote de Kigali Golf: gamba sontuosa mostrata in salita e concorrenza dispersa, ad eccezione dello svizzero Jan Huber. Il ligure è andato via in coppia con l’elvetico e poi lo ha sfiancato sull’ultimo strappo, replicando il successo ottenuto lo scorso anno tra gli juniores. Davide Cassani, ex CT della Nazionale Italiana, sta seguendo la rassegna iridata come voce in Rai e ha analizzato il trionfo dell’azzurro in un lungo post pubblicato sul suo profilo social: “ Con quella bella faccia da bravo ragazzo Lorenzo Finn ha vinto oggi il Campionato del Mondo Under 23 a Kigali, in Ruanda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cassani elogia Lorenzo Finn: “Valori fuori dal comune, ma la sua dote migliore…2 anni da U23? Anche Pogacar”