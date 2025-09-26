Casoria arrestato barbiere pusher | nel retrobottega vendeva la droga

Doppia attività. Barbiere nel salone e pusher nel retrobottega. I Carabinieri della stazione di Casoria hanno arrestato un barbiere 49enne di Casavatore, incensurato, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Casoria, arrestato barbiere pusher: nel retrobottega tagliava la droga Le indagini erano partite da alcune segnalazioni sul presunto uso del negozio . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casoria, arrestato barbiere pusher: nel retrobottega vendeva la droga

