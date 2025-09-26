Casoria arrestato barbiere pusher | nel retrobottega vendeva la droga
Doppia attività. Barbiere nel salone e pusher nel retrobottega. I Carabinieri della stazione di Casoria hanno arrestato un barbiere 49enne di Casavatore, incensurato, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Casoria, arrestato barbiere pusher: nel retrobottega tagliava la droga Le indagini erano partite da alcune segnalazioni sul presunto uso del negozio .
In questa notizia si parla di: casoria - arrestato
