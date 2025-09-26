Caso Salis Tajani | Voteremo la revoca dell’immunità le regole vanno rispettate

«Anche sulla vicenda Salis, noi combatteremo per la revoca dellimmunità. Quindi voteremo per la revoca dell’immunità, perché i reati sono stati commessi prima di diventare europarlamentare. Noi siamo garantisti sempre, ma proprio perché siamo garantisti rispettiamo le regole». Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, parlando da palco di 'Libertà', la festa del suo partito. 🔗 Leggi su Feedpress.me

