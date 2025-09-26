Caso Salis | giudice Budapest se Parlamento Ue conferma immunità processo annullato
Milano, 26 set. (LaPresse) – Ancor prima dell’inizio del processo, il giudice József Sós ha informato i presenti che, se il Parlamento Europeo avesse respinto la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare a carico di Ilaria Salis, eletta tra le fila di Avs, il procedimento sarebbe stato archiviato. Qualora l’immunità della politica italiana dovesse scadere in qualsiasi momento, l’accusa avrebbe avuto la possibilità di presentare nuovamente le accuse contro di lei. Lo riferiscono i media ungheresi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
