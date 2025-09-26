Caso Liliana Resinovich scontro tra l'amico Sterpin e il marito | Visintin? non voleva lasciarlo senza niente
Scontro in Tv tra Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich oggi indagato per la sua morte, e l'amico Claudio Sterpin. L'uomo ha accusato Visintin di aver sempre saputo della relazione extraconiugale di Liliana. "Manca di rispetto a lei e a me, quello che dice sono sue opinioni non fatti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: caso - liliana
Caso Resinovich, Sebastiano Visintin sul farmacista: «Lo conosco ma Liliana era socievole, parlava con tutti. Sterpin si vergogni»
Omicidio Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin fa ricorso in Cassazione: i prossimi passi sul caso
“La polizia a casa di Sebastiano Visintin”. Liliana Resinovich, glli ultimi sviluppi sul caso
Caso Liliana, "Lei è stata mantenuta al fresco" Claudio in diretta a #Mattino5 - X Vai su X
Mattino 5. . Caso Liliana, "Lei è stata mantenuta al fresco" Claudio in diretta a #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook
Caso Liliana Resinovich, scontro tra l’amico Sterpin e il marito: “Visintin? non voleva lasciarlo senza niente” - Scontro in Tv tra Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich oggi indagato per la sua morte, e l'amico Claudio Sterpin ... Secondo fanpage.it
Caso Liliana Resinovich, il marito Sebastiano attacca Claudio Sterpin in tv: “Si vergogni, io e Lilly una coppia affiatata” - Sergio Visintin si è scagliato contro l’amante della moglie a Dento La Notizia di Gianluigi Nuzzi, accusandolo duramente: “Ha cancellato dei messaggi” ... libero.it scrive