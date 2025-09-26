Caso Garlasco parla l’ex procuratore Venditti | Offeso come uomo e come magistrato Poi l’appello a Nordio
“Quello che è successo oggi con la perquisizione, al di là della gentilezza degli operanti, mi offende come uomo e mi offende come magistrato”. Così l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, finito nel registro degli indagati della Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari in relazione all’archiviazione del 2017 di Andrea Sempio, ora nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Venditti, intervenuto in diretta telefonica a Quarto Grado, ha difeso il proprio operato: “Ho servito lo Stato per 45 anni, anche in situazioni di pericolo. Per dieci anni sono stato sotto scorta e sotto tutela, non mi meritavo quello che sta accadendo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: caso - garlasco
Caso Garlasco, Ultime News: Chiara Poggi E’ Stata Seviziata!
CASO GARLASCO – Battaglia sull’impronta 33 tra Procura e famiglia Poggi: in mezzo c’è Andrea Sempio
I tamponi, il capello e le tracce di sangue: riprende l'incidente probatorio sul caso di Garlasco
#Tg2000 - Svolta sul caso #Garlasco. Pm: ex procuratore corrotto per scagionare #Sempio #26settembre #Tv2000 #ChiaraPoggi @tg2000it - X Vai su X
I PM di Brescia rivelano irregolarità nell'inchiesta del 2017 sul caso Garlasco, con contatti opachi e informazioni anticipate - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, fuori l’impronta 33: incidente probatorio rinviato al 18 dicembre e un “pizzino” mina la Procura - Intanto l’inchiesta bresciana indaga sull’ex procuratore Venditti e i soldi ai Sempio ... Si legge su panorama.it
Caso Garlasco, nuovi esami riaccendono lo scontro tra gli avvocati: chi esulta e chi parla di depistaggio - Nuovi esami nel caso Garlasco: gli avvocati si dividono tra esultanza e accuse di depistaggio. Secondo la7.it