Caso Garlasco | papà Sempio ' contanti per pagare avvocati'
Milano, 26 set. (Adnkronos) - "Io davo i soldi agli avvocati per le pratiche, io portavo la busta li e poi si arrangiavano loro. Loro lavorano, hanno le loro parcelle e non potevo portargli le caramelle. Noi avevamo tre avvocati e andavano pagati perché sono loro che hanno fanno tutti". Lo afferma Giuseppe Sempio, padre di Andrea, nuovamente indagato per l'omicido di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Le sue parole fanno riferimento alla svolta sul caso: l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti è stato indagato in corruzione in atti giudiziari perché nel 2017 avrebbe favorito l'archiviazione di Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
