Caso Garlasco nuove perquisizioni | indagato l’ex procuratore Venditti per corruzione in atti giudiziari Secondo i pm di Brescia avrebbe intascato soldi per archiviare la prima indagine su Andrea Sempio

Clamorosi sviluppi nel caso Garlasco, a oltre 17 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione. Dall’alba di oggi i Carabinieri e la Guardia di Finanza stanno eseguendo una serie di perquisizioni a Pavia, Garlasco, Genova e Campione d’Italia su ordine della Procura di Brescia, che coordina la nuova indagine. Le verifiche hanno riguardato le abitazioni dei genitori e degli zii di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone investigativo, e quelle dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, oggi presidente del cda del Casinò di Campione d’Italia. I controlli si sono estesi anche a due carabinieri in congedo che, all’epoca dei fatti, lavoravano nella sezione di polizia giudiziaria del Tribunale pavese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

