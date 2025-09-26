Caso Garlasco | mamma Sempio ' mai corrotto nessuno soldi per gare avvocati'

Milano, 26 set. (Adnkronos) - “Siamo stravolti e questa accusa che anche oggi ci viene fatta di aver corrotto il dottor Venditti è una grandissima cavolata che verrà smentita come tutte le altre cose che sono state dette finora”. Lo ha detto Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, collegata con la trasmissione di Rete 4 ‘Quarto Grado'. “Il cerchio su Andrea Sempio non si stringe perché non ha fatto niente, la famiglia Sempio non ha corrotto nessuno. E le persone che continuano a dire queste cose devono solo vergognarsi, come le persone che continuano a buttare fuori cavolate e cose private”, Rispetto ai prelievi di denaro contanti fatti dalla famiglia all'epoca della prima indagine sul figlio per l'omicidio di Garlasco, la mamma di Sempio ha spiegato che “non era nessun segreto, l'unica cosa è che avevamo bisogno di utilizzare denaro contante per pagare gli avvocati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

