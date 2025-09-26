Caso Garlasco la teoria infondata sulla foto di Marco Poggi in Trentino
Sul delitto di Garlasco, la famiglia Poggi ha consegnato a Quarto Grado alcune foto per dimostrare che il figlio Marco, il giorno dell’omicidio della sorella Chiara nel 2007, si trovava in vacanza con loro sulle Dolomiti. C’è chi, come Andrea Tosatto, prova a insinuare dubbi forzando il confronto con un’immagine scattata anni dopo nello stesso luogo in cui vengono ritratti Marco Poggi e il padre. Nel finale del suo post, Tosatto scrive: «Ma mi gioco le palle di Cappellata che non sono due foto diverse». Che sia la prova di un fotomontaggio? No, non lo è affatto. Per chi ha fretta. Andrea Tosatto invita a osservare lo sfondo dei due scatti con la seguente affermazione: «nemmeno una piccola variazione di paesaggio nonostante le due foto dovrebbero essere state scattate a undici anni di distanza l’una dall’altra». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: caso - garlasco
Caso Garlasco, Ultime News: Chiara Poggi E’ Stata Seviziata!
CASO GARLASCO – Battaglia sull’impronta 33 tra Procura e famiglia Poggi: in mezzo c’è Andrea Sempio
I tamponi, il capello e le tracce di sangue: riprende l'incidente probatorio sul caso di Garlasco
Clamorosa svolta nel caso di #Garlasco. La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario #Venditti per corruzione in atti giudiziari. #Tg1 Leonardo Zellino - X Vai su X
Clamorosa svolta nel caso di #Garlasco. La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario #Venditti per corruzione in atti giudiziari. Il magistrato, oggi in pensione, avrebbe ricevuto del denaro per scagionare A - facebook.com Vai su Facebook
Caso Garlasco, la teoria infondata sulla foto di Marco Poggi in Trentino - C'è chi "scommette" che lo scatto non sia diverso da un altro e che non risultino variazioni nello sfondo, ma le differenze risultano evidenti L'articolo Caso Garlasco, la teoria infondata sulla foto ... Secondo msn.com
Caso Garlasco, Meritocrazia Italia: "Ossessione mediatica, occorre valutazione politica" - "Tra i tanti problemi che affliggono la quotidianità di una nazione appare davvero discutibile la 'ossessione del delitto di Garlasco' che riempie notizie e spazi televisivi in un modo da più ... Si legge su adnkronos.com