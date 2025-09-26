Caso Garlasco la teoria infondata sulla foto di Marco Poggi in Trentino

Sul delitto di Garlasco, la famiglia Poggi ha consegnato a Quarto Grado alcune foto per dimostrare che il figlio Marco, il giorno dell’omicidio della sorella Chiara nel 2007, si trovava in vacanza con loro sulle Dolomiti. C’è chi, come Andrea Tosatto, prova a insinuare dubbi forzando il confronto con un’immagine scattata anni dopo nello stesso luogo in cui vengono ritratti Marco Poggi e il padre. Nel finale del suo post, Tosatto scrive: «Ma mi gioco le palle di Cappellata che non sono due foto diverse». Che sia la prova di un fotomontaggio? No, non lo è affatto. Per chi ha fretta. Andrea Tosatto invita a osservare lo sfondo dei due scatti con la seguente affermazione: «nemmeno una piccola variazione di paesaggio nonostante le due foto dovrebbero essere state scattate a undici anni di distanza l’una dall’altra». 🔗 Leggi su Open.online