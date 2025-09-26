Caso Garlasco indagato l' ex procuratore aggiunto di Pavia

La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, oggi in pensione, per corruzione in atti giudiziari nell'inchiesta riguardante l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Per la pm Claudia Moregola e il procuratore capo Francesco Prete al magistrato sarebbe "stata proposta o comunque ipotizzata la corresponsione di una somma di denaro" (secondo le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della Guardia di finanza di Pavia la somma promessa o data dalla famiglia di Sempio sarebbe tra i 20 e i 30 mila euro) per scagionare Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

