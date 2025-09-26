Caso Garlasco Genitori Andrea Sempio | Corrotto Ex Magistrato Mario Venditti!

Svolta inattesa sul caso Chiara Poggi: perquisizioni all’alba, spunta un appunto sospetto e un flusso di denaro che riaccende i dubbi. Ecco cosa sta succedendo. Sembrava tutto chiuso, tutto archiviato. Ma all’alba di oggi, un colpo di scena ha riacceso i riflettori su uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi vent’anni: l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Carabinieri e Guardia di Finanza si sono presentati alle porte di ex investigatori e inquirenti coinvolti nelle indagini dell’epoca. E stavolta, nel mirino degli inquirenti c’è un nome pesante: l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, attualmente presidente del Casinò di Campione. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

