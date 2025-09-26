Caso Garlasco | Garofano ' illazioni vergognose ricevuto soldi per consulenza'
Milano, 26 set. (Adnkronos) - "Voglio respingere con forza le vergognose e ignobili illazioni che sono uscite sulla stampa e online. Nel tritacarne ormai ci sono anche io". Lo afferma Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma e consulente di Andrea Sempio. Quando su input della difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto della fidanzata, viene aperta un'inchiesta a Pavia che punta su Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, "Io sono stato incaricato dagli avvocati Lovati, Soldani e Grassi di fare una consulenza firmata il 27 gennaio 2017" spiega Garofano ospite di Quarto Grado. 🔗 Leggi su Iltempo.it
