Milano, 26 set. (Adnkronos) - "Voglio respingere con forza le vergognose e ignobili illazioni che sono uscite sulla stampa e online. Nel tritacarne ormai ci sono anche io". Lo afferma Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma e consulente di Andrea Sempio. Quando su input della difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto della fidanzata, viene aperta un'inchiesta a Pavia che punta su Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, "Io sono stato incaricato dagli avvocati Lovati, Soldani e Grassi di fare una consulenza firmata il 27 gennaio 2017" spiega Garofano ospite di Quarto Grado. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Garlasco: Garofano, 'illazioni vergognose, ricevuto soldi per consulenza'