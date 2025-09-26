Caso Flotilla l’ex giurista dell’Idf | blocco legale Israele può attaccare la missione

Roma, 26 settembre 2025 – La legge è una cosa, la sua interpretazione un’altra. E spesso diventa una questione politica. Se autorevoli giuristi considerano illegale il blocco navale imposto da Israele nelle acque di Gaza, non la pensa così Eran Shamir-Borer, direttore del Centro per la Sicurezza e la Democrazia all’Israel Democracy Institute, ed ex capo del Dipartimento di Diritto Internazionale dell’esercito israeliano. “Piuttosto è illegale la spedizione della Global Sumud Flotilla – sentenzia –, il governo israeliano ha il diritto di fermarla con ogni mezzo”. Israele considera le acque davanti a Gaza parte della propria zona di controllo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Flotilla, l’ex giurista dell’Idf: blocco legale. “Israele può attaccare la missione”

In questa notizia si parla di: caso - flotilla

Maria Elena Delia “Non è un caso che la Global Flotilla per Gaza parta dalla città del G8 2001”

Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella

Flotilla, a bordo 4 parlamentari italiani. Schlein scrive a Meloni: «Garantire la sicurezza». E scoppia il caso Sigonella

https://altarimini.it/on-beatriz-colombo-interviene-sul-caso-flotilla-e-sugli-aiuti-a-gaza.php - facebook.com Vai su Facebook

Il ministro Crosetto: "La Flotilla si trova a 450 miglia dal punto pericoloso, che è l'uscita dalle acque internazionali. A quel punto nessuno sarà più in grado di garantire sicurezza e aiuto nel caso accadesse qualcosa. Forse la gravità della situazione sfugge". #A - X Vai su X

Global Sumud Flotilla, il giurista: “Tel Aviv vuole arrestare gli attivisti? Sarebbe un crimine di guerra” - Roma, 3 settembre 2025 – I cinquecento attivisti della Global Sumud Flotilla rischiano di essere arrestati e le loro barche confiscate se violeranno il blocco navale israeliano. Secondo quotidiano.net

La Global Sumud Flotilla è stata colpita, ma non si lascia intimidire - Ci sono ancora molte cose da chiarire, questo va precisato: ci sono indagini in corso, si sta cercando di ricostruire la situazione. Secondo fanpage.it