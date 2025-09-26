Tempo di lettura: 2 minuti La trasferta di Foggia nell’infrasettimanale di mercoledì, ha sottolineato che, fuori casa, la Casertana fa fatica ad imporsi ed a fare gioco. Mentalmente la squadra è presente, e, nonostante i risultati infausti contro Benevento e Trapani, il gruppo di Coppitelli ha dimostrato come non avesse paura ad approcciarsi contro squadre più accreditate alla promozione. Anche in casa col Cosenza, la squadra non ha mancato di rispondere a tono ai silani che arrivavano da una schiacciante vittoria contro il Catania. Durante proprio quest’ultima partita, la conferenza di Coppitelli è stata chiara: serve ancora tempo, ma le basi sono ottime. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertana a doppia velocità: inarrestabile in casa, lenta fuori