Caserta maglia nera dopo Napoli Quasi 1.000 euro per assicurare l’auto

Casertanews.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assicurare un’auto a Caserta resta un salasso. Ad agosto 2025, secondo i dati dell’Osservatorio RC auto di Facile.it – Assicurazione.it, il premio medio nella provincia è stato pari a 997,50 euro, in calo del 2,3% su base annua. Nonostante la riduzione, Caserta si conferma la seconda provincia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caserta - maglia

Caserta maglia rossa per morti sul lavoro: è tra le peggiori province d’Italia

Caserta maglia rossa per morti sul lavoro: è tra le peggiori province d’Italia

Cerca Video su questo argomento: Caserta Maglia Nera Dopo