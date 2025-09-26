caserta la fiera del vintage spegne 20 candeline il 27 e 28 settembre

Oggetti senza tempo, melodie che richiamano ricordi e centinaia di storie racchiuse in uno stesso luogo: il 27 e 28 settembre 2025 il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud si prepara a riaccogliere la XX edizione della Fiera del Vintage, un appuntamento atteso per oltre cinque mesi. Un viaggio tra pezzi unici e ricordi condivisi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

