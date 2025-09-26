Caserta in piazza contro il genocidio di Gaza il messaggio del vescovo | Sia pace in Terra Santa
“Lo dico subito in maniera chiara e netta: quanto sta accadendo nella striscia di Gaza è qualcosa di ignobile, vergognoso, disumano, deplorevole, indegno, spregevole, orribile. Sì, non posso utilizzare, purtroppo, altri aggettivi che questi. Quanto sta avvenendo in quel territorio va fermato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
