Caserta in piazza contro il genocidio di Gaza il messaggio del vescovo | Sia pace in Terra Santa

“Lo dico subito in maniera chiara e netta: quanto sta accadendo nella striscia di Gaza è qualcosa di ignobile, vergognoso, disumano, deplorevole, indegno, spregevole, orribile. Sì, non posso utilizzare, purtroppo, altri aggettivi che questi. Quanto sta avvenendo in quel territorio va fermato. 🔗 Leggi su Casertanews.it