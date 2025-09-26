Caserta al via il corso di Formazione professionale e specifica | tra i relatori Cantone ex presidente ANAC

Tempo di lettura: 2 minuti di Tracy Di Piro Dopo il suo successo registrato al debutto, la provincia di Caserta ha programmato la seconda edizione del corso di “Formazione professionale e specifica” a partire da venerdì 3 ottobre fino a lunedì 20 novembre 2025, presso l’aula consiliare del Palazzo della Provincia (in via S. Lubich, 6 – ex area Saint Gobain, Caserta). L’iniziativa è rivolta ad avvocati, dirigenti, funzionari, R.U.P., professionisti ed operatori del settore, sia pubblici che privati, in maniera completamente gratuita e prevede il rilascio di un attestato finale. L’avvio del corso vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Presidente della Provincia Anacleto Colombiano, che porterà i suoi saluti istituzionali e dell’avvocata Emilia Tarantino, che curerà la presentazione del programma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

